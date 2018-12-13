Ліга чемпіонів: Янг Бойз несподівано обіграв Ювентус, Валенсія перемогла Манчестер Юнайтед

Відбулись матчі 6 туру у групі Н Ліги чемпіонів. Янг Бойз переграв Ювентус, Валенсія перемогла Манчестер Юнайтед.

Ліга чемпіонів, група Н, 6 тур

Валенсія – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голи: Солер, 17, Джонс (аг), 47 – Решфорд, 87

Янг Бойз – Ювентус – 2:1

Голи: Оаро, 30 (пен), 68 – Дибала, 80

У матчі між Валенсією та Манчестер Юнайтед іспанська команда з самого початку матчу заволоділа ініціативою. Вже на 17 хвилині Солер відкрив рахунок у матчі, а на початку другого тайму Філ Джонс у підкаті зрізав м’яч у власні ворота. Після другого голу "червоні дияволи" перехопили ініціативу. На 87-ій хвилині Решфорд зробив рахунок у матчі 2:1

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У іншому матчі групи Н зустрічались Янг Бойз та Ювентус. Італійська команда грала гостріше, але першими забили швейцарці. На 30-ій хвилині Оаро відзначився з пенальті. Не зважаючи на ігрову перевагу італійців, Оаро у другому таймі подвоїв перевагу своєї команди. За 10 хвилин до закінчення матчу Дибала відновив інтригу у грі.

У підсумку, турнірна таблиця у групі Н залишилась без змін. Ювентус прямує у 1/8 Ліги чемпіонів з першого місця, Манчестер Юнайтед – з другого. Валенсія гратиме весною у Лізі Європи.