Журналіст Володимир Звєров розповів про захисника Динамо Тараса Михавко, який вже в другому матчі поспіль не дограє гру до кінця.

"Шовковський в другому матчі поспіль міняє Михавка. Хороший гравець, але поки що гравець молодіжного футболу. Я на цю тему спілкувався з багатьма тренерами та експертами, і у всіх спільна думка, що в нього є інтелект, розуміння гри і всі дані для дорослого футболу в майбутньому, але він ще не готовий до швидкостей дорослого футболу.

Форвард Динамо зізнався, чому отримав шанс замість Супряги – він віддячив дебютним голом в УПЛ

Шовковський сказав, що в першому таймі матчу з Вересом не було першої передачі, а це робота, якою має займатися лівий центральний захисник Динамо, тому замість Михавка вийшов Сирота. І я не здивуюсь, якщо на останні матчі сезону сформується пара захисників Попов і Сирота", – поділився Звєров у програмі Звєров Профутбол.

Додамо, що Михавко дебютував за Динамо взимку цього року, загалом зігравши у 7 матчах (без результативних дій).

Динамо розгромило Верес – Пономаренко забив дебютний гол за основу киян