Ліга чемпіонів: Баварія та Аякс розписали феєричну нічию, Бенфіка вирвала перемогу над АЕКом

Закінчилися матчі 6 туру Ліги чемпіонів у групі Е. Читайте звіти про поєдинки на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 6 тур, група Е

Аякс – Баварія – 3:3

Голи: Тадіч ,61, 81 (пен.), Тальяфіко, 90+5 – Лєвандовскі, 13, 86 (пен.), Коман,90

Вилучення: Вобер, 67 – Мюллєр,75

Бенфіка – АЕК – 1:0

Гол: Грімальдо,88

Вилучення: Ганалопулос, 86

Ліга чемпіонів: Вікторія сенсаційно обіграла Рому і залишила ЦСКА без єврокубків

У матчі за 1 місце у групі Е мюнхенцям вдалося швидко вийти вперед. На 13-й хвилині Лєвандовскі відгукнувся на класну передачу Гнабрі та переграв голкіпера.

У другому таймі Аякс зрівняв рахунок, але незабаром залишився у меншості. Втім, через декілька хвилин підвів команду Мюллєр, який покинув поле через грубий фол. Згодом Аякс отримав право на пенальті. Тадіч оформив дубль та вивів команду вперед. Мюнхенці не здалися та пішли вперед. Наприкінці поєдинку гості теж отримали право на пенальті – Лєвандовскі не схибив та гарантував Баварії перше місце у групі. Втім, нічия не задовільнила мюнхенців, і на 90-й хвилині Коман вивів гостей вперед. Але Аякс у рідних стінах не збирався опускати руки – Тальяфіко на 90+5-й хвилині зрівняв рахунок. Феєрична нічия – чудовий підсумок класного матчу.

Матч Бенфіки та АЕКа багатим на моменти не був, проте на останніх хвилинах господарі таки зуміли вийти вперед. Допомогло цьому вилучення Ганалопалуса. Українець Дмитро Чигринський провів на полі весь матч з капітанською пов'язкою. Португальці навесні гратимуть у Лізі Європи, АЕК попрощався з єврокубками.