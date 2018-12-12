Селезньов веде переговори з Різеспором, але зберігає шанси на перехід в Галатасарай

Український нападник Акхісара Євген Селезньов ще не втратив надії про перехід в Галатасарай.

Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація, що Селезньов уклав попередню домовленість про перехід в Різеспор.

Селезньов підписав попередній контракт з Різеспором, – ЗМІ

Переговори ще тривають, адже пріоритетним клубом для Селезньова є Галатасарай, і український форвард ще не втратив можливості переходу до складу одного із найтитулованіших клубів Туреччини, повідомляє Footballhub.

Нагадаємо, раніше тренер Акхісара відкрито дав зрозуміти, що не бачить Євгена у складі команди і побажав українцю успіху в подальшій кар'єрі.

У поточному сезоні Селезньов зіграв за свою команду 13 матчів в усіх турнірах, у яких забив 4 голи.