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Селезньов веде переговори з Різеспором, але зберігає шанси на перехід в Галатасарай

15:51 189 Читать на русском
Селезньов веде переговори з Різеспором, але зберігає шанси на перехід в Галатасарай
Євген Селезньов / Фото ФК Акхісар

Український нападник Акхісара Євген Селезньов ще не втратив надії про перехід в Галатасарай.

Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація, що Селезньов уклав попередню домовленість про перехід в Різеспор.

Селезньов підписав попередній контракт з Різеспором, – ЗМІ

Переговори ще тривають, адже пріоритетним клубом для Селезньова є Галатасарай, і український форвард ще не втратив можливості переходу до складу одного із найтитулованіших клубів Туреччини, повідомляє Footballhub.

Нагадаємо, раніше тренер Акхісара відкрито дав зрозуміти, що не бачить Євгена у складі команди і побажав українцю успіху в подальшій кар'єрі.

У поточному сезоні Селезньов зіграв за свою команду 13 матчів в усіх турнірах, у яких забив 4 голи.

Теги
Головне Галатасарай Галатасарай Трансфери Євген Селезньов Євген Селезньов Туреччина Різеспор Різеспор Акхісар Беледієспор Акхісар Беледієспор
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