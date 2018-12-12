Коноплянка взимку може покинути Шальке – гельзенкірхенці планують продати 5 гравців

Півзахисник Шальке та збірної України Євген Коноплянка вже взимку може змінити клуб.

Керівництво Шальке незадоволене поточними результатами команди і планує взимку влаштувати кадрову революцію, повідомляє Sport Bild.

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За інформацією видання, Брель Емболо, за якого гельзенкірхенці заплатили Базелю 26,5 млн євро, Євген Коноплянка, який обійшовся команді у 12,5 млн, Франко ді Санто (6 млн), Йоганес Гайс (10,5 млн) та Омар Маскарель (10 млн) повинні покинути Шальке, щоб звільнити місце для нових придбань.

Зазначається, що спортивний директор німецького клубу Крістіан Хайдель особливо розчарований провалами Маскареля та Коноплянки. Українець є найвисокооплачуванішим гравцем команди. На його зарплату Шальке щорічно витрачає 5 млн євро.

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