Шахтар не обіграв Ліон в матчі ЛЧ і закономірно вилетів у Лігу Європи

Шахтар не зумів перемогти Ліон (1:1) у 6-у турі Ліги чемпіонів 2018/19. Рахунок і детальний огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2018/19. Група F, 6-й тур

Шахтар – Ліон – 1:1

Голи: Мораєс, 22 – Фекір, 65

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Ліон на "Футбол 24", стартував о 22:00 за київським часом. По суті, команди бились за вихід у плей-офф ЛЧ. Ліон до звітної зустрічі набрав 7 очок і повинен був не програти, щоб вийти в 1/8 фіналу. Шахтар влаштовувала тільки перемога – тоді заповітна путівка діставалась саме чемпіонам України. Заочно французи вели боротьбу з Ман Сіті за перше місце у групі F – для цього їм потрібно було перемогти в Києві і чекати поразки англійців у паралельному матчі. Крім цього, команда Паулу Фонсеки ризикувала втратити 3-є місце і прохід у Лігу Європи в разі своєї поразки і перемоги Хоффенхайма в Манчестері.

Шахтар – Ліон: відео голів

Матч затримався на декілька хвилин. Невідомі фанати з центральних секторів кидали на поле фаєри, але ситуація заспокоїлась і трибуни почали активно підтримувати формальних господарів. Поки Шахтар не міг навіть на ударну позицію вийти, Ліон створив перший момент. Фекір на 10-й хвилині мінімально не докрутив у дальній кут. Згодом Траоре випустили на побачення з голкіпером – Бертран влучив у Пятова. А ось перший же удар "гірників" увінчався успіхом. Марлос з Тайсоном розіграли на Ісмаїлі, а той знайшов ще одного бразильця – екс-динамівець Мораєс з легкістю забиває!

Шахтар – Ліон: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 2018/19

Тете, Траоре, Ауар, Депай і Менді з досить вигідних позицій пробивали з незмінним підсумком – вище або повз ворота. Натомість гравці Шахтаря всередині поля надто часто грішили неточними пасами. Фекір у компенсований час знову напоровся на сейв Пятова, хоча до воріт було метрів 13. Дивовижна статистика підсумовує перші 45 хвилин: Ліон в 11 разів частіше пробивав по воротах української команди, але єдиний постріл "гірників" приносив їм результат, який давав путівку в 1/8 ЛЧ!

По перерві травмованого Хочолаву замінив фланговий захисник Бутко, і Матвієнко перебрався з правого краю в центр. Другий в матчі удар Шахтаря також видав Мораєс. Захисники Ліона неймовірним чином (все цей снігопад!) подарували м'яч Жуніору, але Денаєр виправився, заблокувавши небезпечний постріл з близької відстані. На 54-й Фекір таки прошив Пятова, однак захист Фонсеки організував злагоджену офсайдну пастку і знаменитий рефері Кюйперс скасував взяття воріт. Гості знову влаштували бомбардування у володіннях голкіпера збірної України. Капітан Ліона Фекір ударом з лівої обвів Пятова. Тут же воротар донеччан врятував після пострілу Депая.

Перший класний момент, створений власними силами, Шахтар показав на 83-й. Ісмаїлі вибіг на ворота по лівому флангу після розкішного пасу Майкона, але влучив у голкіпера. Ось і все, що створили господарі після того, як змушені були знову атакувати.

Підсумок цієї дуелі – безжально справедливий. Французи награли на цю нічию, значно переважаючи суперника за ударами та моментами (6:17 загалом, 2:7 за влучними). Шахтар набирає 6 очок і на 2 бали відстає від Ліона, який зіграє у плей-офф Ліги чемпіонів. Чемпіонів України тепер чекає 1/16 фіналу Ліги Європи, де їм компанію складе київське Динамо.