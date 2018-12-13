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ШАХТАР - ЛІОН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО - ЯБЛОНЕЦ

Визначилися усі учасники раунду плей-офф Ліги чемпіонів

00:08 810 Читать на русском
Визначилися усі учасники раунду плей-офф Ліги чемпіонів
Визначилися усі учасники раунду плей-офф Ліги чемпіонів

Визначились усі 16 команд-учасниць раунду плей-офф Ліги чемпіонів сезону 2018/19.

Ліон, врятувавшись від поразки у матчі з донецьким Шахтарем, став останнім учасником плей-офф Ліги чемпіонів.

Шахтар не обіграв Ліон в матчі ЛЧ і закономірно вилетів у Лігу Європи

Команди, які посіли у своїх групах перші місця: Борусія Д, Барселона, ПСЖ, Порту, Баварія, Манчестер Сіті, Реал, Ювентус

Команди, які посіли у своїх групах другі місця: Атлетіко, Тоттенхем, Ліверпуль, Шальке, Аякс, Рома, Манчестер Юнайтед, Ліон

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у понеділок, 17 грудня. Зазначимо, що на цій стадії турніру не зможуть зіграти між собою команди з однієї країни, а також ті, що були в одній відбірковій групі.

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