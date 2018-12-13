Визначилися усі учасники раунду плей-офф Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів — 00:51 361
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Шахтар – Ліон: післяматчева прес-конференція Паулу Фонсеки
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Шахтар не обіграв Ліон в матчі ЛЧ і закономірно вилетів у Лігу ЄвропиЛіга чемпіонів — 12 груд 3204
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Ліга чемпіонів: Вікторія сенсаційно обіграла Рому і залишила ЦСКА без єврокубківЛіга чемпіонів — 12 груд 1053
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ЦСКА розгромив Реал на Сантьяго Бернабеу, але вилетів з єврокубківЛіга чемпіонів — 12 груд 3112
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Шахтар – Ліон: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 2018/19Ліга чемпіонів — 12 груд 18175
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