Визначилися усі учасники раунду плей-офф Ліги чемпіонів

Визначились усі 16 команд-учасниць раунду плей-офф Ліги чемпіонів сезону 2018/19.

Ліон, врятувавшись від поразки у матчі з донецьким Шахтарем, став останнім учасником плей-офф Ліги чемпіонів.

Шахтар не обіграв Ліон в матчі ЛЧ і закономірно вилетів у Лігу Європи

Команди, які посіли у своїх групах перші місця: Борусія Д, Барселона, ПСЖ, Порту, Баварія, Манчестер Сіті, Реал, Ювентус

Команди, які посіли у своїх групах другі місця: Атлетіко, Тоттенхем, Ліверпуль, Шальке, Аякс, Рома, Манчестер Юнайтед, Ліон

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у понеділок, 17 грудня. Зазначимо, що на цій стадії турніру не зможуть зіграти між собою команди з однієї країни, а також ті, що були в одній відбірковій групі.