Стало відомо, за скільки Портімоненсе готовий продати Накадзіму, яким цікавиться Шахтар

Португальський Портімоненсе готовий продати японського хавбека Шою Накадзіму за солідну суму.

Півзахисник Шоя Накадзіма зацікавив ряд європейських клубів, у тому числі і донецький Шахтар.

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Але, як повідомляє O Jogo, у контракті японця прописана клаусула, яка складає 40 млн євро. Саме за таку суму або близьку до неї португальський клуб готовий відпустити гравця.

Повідомляється, що запит робив англійський Вулверхемптон і пропонував 17 млн фунтів.

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"Є багато контактів і навіть деякі пропозиції, але нічого конкретного щодо трансферу Накадзіми немає", – повідомив віце-президент Портімоненсе Робсон Поне.