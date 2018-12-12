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Троє гравців ФК Львів покинули клуб

16:23 1372 Читать на русском
Троє гравців ФК Львів покинули клуб
ФК Львів / Сайт клубу

ФК Львів попрощався з трьома гравцями після закінчення осінньої частини чемпіонату.

Львівську команду покинули Олександр Голіков, Юрій Путраш та Василь Білий, повідомляє офіційний сайт ФК Львів. Контракти були розірвані за обопільною згодою сторін.

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Центрбек Білий та лівий захисник Путраш відіграли за ФК Львів цього сезону 5 та 6 ігор відповідно. У флангового захисника Голікова найбільша кількість зіграних матчів – 16.

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Теги
Трансфери Львів Львів Трансфери чемпіонату України Олександр Голіков Олександр Голіков Василь Білий Василь Білий Юрій Путраш Юрій Путраш
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