Троє гравців ФК Львів покинули клуб

ФК Львів попрощався з трьома гравцями після закінчення осінньої частини чемпіонату.

Львівську команду покинули Олександр Голіков, Юрій Путраш та Василь Білий, повідомляє офіційний сайт ФК Львів. Контракти були розірвані за обопільною згодою сторін.

Леоненко відзначив позитивні сторони ФК Львів, що дозволили команді відібрати очки у Динамо та Шахтаря

Центрбек Білий та лівий захисник Путраш відіграли за ФК Львів цього сезону 5 та 6 ігор відповідно. У флангового захисника Голікова найбільша кількість зіграних матчів – 16.

"Тайсону – респект, а про Динамо нічого не знаю". Він грав із Жезусом, а зараз забиває в УПЛ – хто такий Бруно Дуарте