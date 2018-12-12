Шапаренко увійшов до топ-3 найкращих молодих гравців євровікенду, – InStat

Хавбек Динамо Микола Шапаренко зможе занести собі в актив матч 18-го туру УПЛ проти Карпат (4:0).
Авторитетний портал InStat назвав п'ятірку найефективніших молодих гравців євровікенду. Туди увійшов 20-річний півзахисник Динамо Микола Шапаренко.
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Динамівець зайняв почесне третє місце, набравши 340 очок.
В останньому матчі Шапаренко у складі Динамо протистояв Карпатам. Кияни розгромили суперника (4:0), а Микола відзначився голом та асистом.
Варто відзначити, що позаду Шапаренка залишився талановитий голкіпер Мілана Джанлуїджі Доннарумма (339 очок).