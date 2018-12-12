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Шапаренко увійшов до топ-3 найкращих молодих гравців євровікенду, – InStat

10:47 1213 Читать на русском
Шапаренко увійшов до топ-3 найкращих молодих гравців євровікенду, – InStat
Микола Шапаренко / Фото ФК Динамо

Хавбек Динамо Микола Шапаренко зможе занести собі в актив матч 18-го туру УПЛ проти Карпат (4:0).

Авторитетний портал InStat назвав п'ятірку найефективніших молодих гравців євровікенду. Туди увійшов 20-річний півзахисник Динамо Микола Шапаренко.

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Динамівець зайняв почесне третє місце, набравши 340 очок.

В останньому матчі Шапаренко у складі Динамо протистояв Карпатам. Кияни розгромили суперника (4:0), а Микола відзначився голом та асистом.

Варто відзначити, що позаду Шапаренка залишився талановитий голкіпер Мілана Джанлуїджі Доннарумма (339 очок).

Україна18 тур

Карпати - Динамо: Субота 08 грудня 2018

Карпати
Матч завершено
0 : 4
Динамо
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Головне Микола Шапаренко Микола Шапаренко Джанлуїджі Доннарумма Джанлуїджі Доннарумма Карпати - Динамо
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