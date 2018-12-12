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З банку президента Ворскли Жеваго незаконно вивели 5 млрд гривень

15:26 189 Читать на русском
З банку президента Ворскли Жеваго незаконно вивели 5 млрд гривень
Костянтин Жеваго / Фото з соцмереж

Банк президента Ворскли Костянтина Жеваго втратив 5 млрд гривень перед банкрутством.

Посадові особи банку "Фінанси і кредит" народного депутата і олігарха Костянтина Жеваго перед його банкрутством вивели близько 5 млрд гривень, надавши кредити низці компаній.

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"Проведена уповноваженою особою ФГВФО перевірка встановила: групою, до складу якої входили, в тому числі, посадові особи банку, здійснено виведення коштів з банку "Фінанси і кредит" шляхом надання завідомо безнадійних кредитів юридичним особам на суму майже 5 млрд грн", – зазначено на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Відразу після отримання коштів ці компанії оголошували про своє банкрутство.

Після 18-ти турів УПЛ Ворскла знаходиться на 5-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 27 очок.

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Спортінг Лісабон - Ворскла: Четвер 13 грудня 2018

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Ворскла Ворскла Костянтин Жеваго Спортінг Лісабон - Ворскла
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