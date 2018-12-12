Мертенс натякнув на бажання перейти в Челсі

Нападник Наполі Дріс Мертенс заявив, що знову хотів би грати під керівництвом Мауріціо Саррі.

"Мені подобається в Наполі, але через рік у мене закінчується контракт, тому не можна щось загадувати. Може, мені подзвонить Саррі, якому я не зможу відмовити", – цитує Мертенса Football London.

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Нагадаємо, Дріс Мертенс грав під керівництвом Мауріціо з 2015 по 2018 роки в Наполі і саме італійський фахівець почав використовувати бельгійця на позиції центрфорварда.

Челсі після 16 турів займає 4 сходинку в турнірній таблиці АПЛ і має 34 очки.

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