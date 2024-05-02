"Салюк подолав свою кризу? Ми з ним говорили приблизно два тижні тому та були близькими до того, щоб дати йому відпочити і не ставити у склад. Але це найлегший шлях, щоб вийти з тяжкого стану. Так складається, що його помилка призводить до гола, і це вже не вперше.

У Динамо продають українця на проблемну позицію – киянам пропонують божевільну знижку за гравця, якого сватали в Європу

Я дуже хотів, щоб він переборов це та став сильнішим, не маючи відпочинку. Я хотів вчинити таким чином, але буду знову з ним розмовляти. Сьогодні необхідна була заміна, і зробили б йому тільки гірше, якби не скористалися нею", – наводить слова Григорчука офіційний сайт Шахтаря.

Додамо, що у цьому сезоні Салюк провів за одеситів 26 матчів у всіх турнірах, але результативними діями не відзначався. Нещодавно з'явилась інформація, що Володимира пропонували Динамо, але кияни не горять бажанням підписувати гравця.

Шахтар розгромив Чорноморець – Марлон оформив хет-трик за тайм, "гірники" здобули 13-ту поспіль перемогу в УПЛ