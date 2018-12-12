ЦСКА розгромив Реал на Сантьяго Бернабеу, але вилетів з єврокубків

ЦСКА на виїзді у заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів здобув велику суху перемогу над мадридським Реалом.

Ліга чемпіонів УЄФА, 2018/2019, група G

Реал Мадрид – ЦСКА Москва – 0:3

Голи: Чалов, 38, Щенніков, 43, Сігурдссон, 73

Перший тайм почався досить рівно. Реал тримав м'яч, його футболісти демонстрували височенну техніку, закидували штрафний передачами та дивували проходами, однак нічого гострого довгий час не створювали. Перший момент відбувся аж на 25-й хвилині, коли спочатку Вінісіус пробив у дальній кут – Акінфєєв врятував. Асенсіо вже через кільканадцять секунд закрутив з-за меж штрафного і влучив хрестовину. На 30-й Марко пальну під поперечину після сольного проходу Бензема з прострілом, а на 32-й запоров вихід віч-на-віч.

ЦСКА дуже швидко нагадав мадридцям істину "не забиваєш ти – забивають тобі": на 38-й хвилині Сігурдссон пройшов до штрафного, зібрав на собі кількох гравців Реала та віддав на Чалова, а Федір прибрав останнього захисника та пробив у дальній – 0:1. За дві хвилини до свистка на перерву москвичі взагалі влаштували Іспанію для "бланкос": Фернандес віддав на Чалова, а той з лінії штрафного п'яткою вивів його у штрафний. Маріо пробив у дотик, Куртуа парирував, а Щенніков зіграв на добиванні – 0:2.

У другому таймі Реал не сильно то й тиснув на ворота ЦСКА. "Коні" грали на рівних, немов у суперниках Кубку Ліги чемпіонів, а Динамо Москва. На 56-й Тібо Куртуа взагалі довелося робити сейв після щільного пострілу Влашіча, а на 62-й Нікола завершив сольний проход трохи неточним ударом повз дальню штангу. Реал мав шанс відквитати один м'яч після зрізки Бекао, яка ледь не влетіла у ворота ЦСКА. На 72 хвилину у гостей було навіть більше ударів, ніж у Реала, а на 73-й вони довели справу до розгрому: Чалов та Влашіч обігралися у штрафному, зібрали на собі велику кількість футболістів суперника, після чого хорват скинув на лінію карного майданчика Сігурдссону. Арнор пробив точно у лівий нижній кут – 0:3. Гру було закрито, вболівальники пішла додому, а ЦСКА впевнено втримав переможний рахунок., ставши першою командою в цьому сезоні, яка забила три м'ячі у ворота Реала на Бернабеу.

Для Реала ця поразка в турнірному плані нічого не означає – мадридці виграли групу з 12 очками. ЦСКА ж набрав сім очок та порівнявся з Вікторією Пльзень, однак залишився на четвертому місці через гірший показник особистих зустрічей.