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Арсенал націлився на двох захисників з АПЛ – "каноніри" шукають заміну травмованому Холдінгу

17:12 202 Читать на русском
Арсенал націлився на двох захисників з АПЛ – "каноніри" шукають заміну травмованому Холдінгу
Маркус Решфорд та Роб Холдінг / соцмережі

Лондонський Арсенал прагне придбати Гарі Кехілла та Еріка Байлі на заміну травмованому Робу Холдінгу.

Ерік Байлі та Гарі Кехілл є кандидатами на заміну травмованому Робу Холдінгу в Арсеналі, повідомляє ESPN.

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Обидва центральні захисники гріють лаву для запасних у своїх клубах і прагнуть змінити прописку для отримання ігрового часу. Моурінью та Саррі не розраховують на своїх центрбеків і готові їх відпустити.

Нагадаємо, Холдінг отримав травму хрестоподібних зв'язок у матчі 15 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (2:2) і швидше за все більше не зіграє в сезоні 2018/19.

Арсенал після 16 турів перебуває на 5 сходинці в турнірній таблиці АПЛ та має 34 очки.

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