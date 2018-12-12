Арсенал націлився на двох захисників з АПЛ – "каноніри" шукають заміну травмованому Холдінгу

Лондонський Арсенал прагне придбати Гарі Кехілла та Еріка Байлі на заміну травмованому Робу Холдінгу.

Ерік Байлі та Гарі Кехілл є кандидатами на заміну травмованому Робу Холдінгу в Арсеналі, повідомляє ESPN.

Холдінг вилетів до кінця сезону – відомі деталі важкої травми

Обидва центральні захисники гріють лаву для запасних у своїх клубах і прагнуть змінити прописку для отримання ігрового часу. Моурінью та Саррі не розраховують на своїх центрбеків і готові їх відпустити.

Нагадаємо, Холдінг отримав травму хрестоподібних зв'язок у матчі 15 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (2:2) і швидше за все більше не зіграє в сезоні 2018/19.

Арсенал після 16 турів перебуває на 5 сходинці в турнірній таблиці АПЛ та має 34 очки.

Топ-10 гравців, які найбільше подорожчали: від суперників України до вундеркінда Борусії Д, який зріс у ціні на 78 млн