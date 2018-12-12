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Ліга чемпіонів: Вікторія сенсаційно обіграла Рому і залишила ЦСКА без єврокубків

21:49 550 Читать на русском
Ліга чемпіонів: Вікторія сенсаційно обіграла Рому і залишила ЦСКА без єврокубків
Вікторія – Рома –2:1 / твіттер ФК Рома

В матчі 6 туру Ліги чемпіонів Вікторія несподівано обіграла Рому та зіграє в Лізі Європи. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2018/19, група G, 6 тур

Вікторія – Рома – 2:1

Голи: Коваржик, 62, Хори, 72 – Ундер, 68

Останній матч в групі G нічого не вирішував для Роми, а от Вікторія мала перемагати італійців, аби забезпечити собі місце в Лізі Європи. В першому таймі команди майже не мали моментів, а от у другому чехи активізувались і ближче до середини вийшли вперед. Копіц віддав на дальню стійку, де ніхто з захисників не тримав Коваржика. Вже за 6 хвилин Ундер ударом з лінії штрафного відновив рівновагу, але Вікторія знову вийшла вперед, Хори вдало зіграв на добиванні.

Ця перемога дала змогу Вікторії обігнати ЦСКА, в обох команд по 7 очок, проте в чехів перевага за особистими зустрічами з росіянами. Рома з 9 пунктами залишається на другій позиції.

Ліга чемпіонів6 турСтадіон Пльзні (Пльзень)

Вікторія Пльзень - Рома: Середа 12 грудня 2018

Вікторія Пльзень
Матч завершено
2 : 1
Рома
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Головне Ліга чемпіонів Вікторія Пльзень - Рома Рома Рома Вікторія Пльзень Вікторія Пльзень
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