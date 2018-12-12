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Спортінг – Ворскла: Сачко взяв у Лісабон 21 гравця – Кулач поза списком

13:00 281 Читать на русском
Спортінг – Ворскла: Сачко взяв у Лісабон 21 гравця – Кулач поза списком
Василь Сачко / Фото ФК Ворскла

Головний тренер Ворскли Василь Сачко взяв 21 гравця на поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги Європи проти Спортінга.

Ворскла вирушила до Лісабона. Разом з тренерським штабом та персоналом клубу в столицю Португалії полетіли 21 гравець.

Несподівано, що форвард Владислав Кулач не полетів разом з командою.

Кислов: Кулач виявився звичайним середнім гравцем, Коломойця ми вже давно не бачимо

На 6-го туру групового етапу Ліги Європи проти Спортінга вирушили:

Воротарі: Шуст, Ткаченко;

Захисники: Артур, Даллку, Чижов, Мартиненко, Пердута, Сапай, Кані, Гіоргадзе;

Хавбеки: Габелок, Мисик, Одарюк, Саків, Ребенок, Скляр, Шарпар, Чеснаков;

Форварди: Коломоєць, Карека, Сергійчук.

Суперник Ворскли Спортінг назвав ім'я нового головного тренера – раніше він тренував Аякс

Ліга Європи6 турЖозе Альваладе (Лісабон)

Спортінг Лісабон - Ворскла: Четвер 13 грудня 2018

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Ворскла Ворскла Спортінг Лісабон - Ворскла Ліга Європи Владислав Кулач Владислав Кулач Василь Сачко Василь Сачко
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