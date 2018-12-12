Спортінг – Ворскла: Сачко взяв у Лісабон 21 гравця – Кулач поза списком

Головний тренер Ворскли Василь Сачко взяв 21 гравця на поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги Європи проти Спортінга.
Ворскла вирушила до Лісабона. Разом з тренерським штабом та персоналом клубу в столицю Португалії полетіли 21 гравець.
Несподівано, що форвард Владислав Кулач не полетів разом з командою.
Кислов: Кулач виявився звичайним середнім гравцем, Коломойця ми вже давно не бачимо
На 6-го туру групового етапу Ліги Європи проти Спортінга вирушили:
Воротарі: Шуст, Ткаченко;
Захисники: Артур, Даллку, Чижов, Мартиненко, Пердута, Сапай, Кані, Гіоргадзе;
Хавбеки: Габелок, Мисик, Одарюк, Саків, Ребенок, Скляр, Шарпар, Чеснаков;
Форварди: Коломоєць, Карека, Сергійчук.
Суперник Ворскли Спортінг назвав ім'я нового головного тренера – раніше він тренував Аякс