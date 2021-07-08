Євро-2020

Визначилися фіналісти чемпіонату Європи – Англія на рідному Вемблі зіграє проти Італії. Британці дотиснули Данію в компенсований час завдяки скандальному пенальті. Стерлінг домалював падіння, а Кейн з горем пополам забив з позначки.

Італія – Іспанія: чому навіть космічного рівня гри не вистачило команді Енріке, щоб зупинити "Скуадру Адзурру". К'єлліні "виграв" серію пенальті для Італії ще до лотереї – розчавив Альбу обіймами та влаштував шоу на "Оскар".

Трансфери

Серхіо Рамос офіційно перейшов у ПСЖ. Паризький клуб сконфузився з оголошенням трансферу.

Динамо та Дженоа близькі до трансферу Влада Супряги – італійський журналіст розкрив суму. Кияни оголосили про перехід Франа Соля в іспанський чемпіонат. Кадірі може покинути Динамо – на хавбека з'явився претендент із Франції.

Колос оголосив про підписання трьох футболістів – один з них прийшов з Росії. Зоря хоче безкоштовно орендувати таланта Фламенго – луганці придумали хитрий план. Шахтар цікавиться захисником збірної Еквадору. Рух підписав аргентинця, який забивав Динамо.

Інші топ-новини

Динамо завершило перший збір ефектним камбеком проти Люцерна. Потенційні новачки у вогні та забивають красиві голи.

Роман Григорчук зазнав прикрої поразки від Ігоря Пластуна в Лізі чемпіонів, а Юрій Вернидуб влаштував розгром.

Олімпік припинить існування, Минай повернеться в УПЛ – про це повідомляють одразу 2 джерела.