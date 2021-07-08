Збірні Італії та Англії зустрінуться у фінальному поєдинку Євро-2020.

Англія вийшла у фінал Євро-2020, дотиснувши Данію в компенсований час завдяки скандальному пенальті

Зазначимо, що Італія вигравала Чемпіонат Європи у далекому 1968 році, тоді як Англія жодного разу не тріумфувала на європейській першості.

Нагадаємо, що фінал відбудеться на Вемблі 11 липня, початок о 22:00. Італія у серії пенальті обіграла Іспанію, тоді як Англія в овертаймі переграла Данію.

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