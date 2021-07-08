Евро-2020

Определились финалисты чемпионата Европы – Англия на родном Уэмбли сыграет против Италии. Британцы дожали Данию в компенсированное время благодаря скандальному пенальти. Стерлинг дорисовал падение, а Кейн с горем пополам забил с точки.

Италия – Испания: почему даже космического уровня игры не хватило команде Энрике, чтобы остановить "Скуадру Адзурру". Кьеллини "выиграл" серию пенальти для Италии еще до лотереи – раздавил Альбу объятиями и устроил шоу на "Оскар".

Трансферы

Серхио Рамос официально перешел в ПСЖ. Парижский клуб сконфузился с объявлением трансфера.

Динамо и Дженоа близки к трансферу Влада Супряги – итальянский журналист раскрыл сумму. Киевляне объявили о переходе Франа Соля в испанский чемпионат. Кадири может покинуть Динамо – на хавбека появился претендент из Франции.

Колос объявил о подписании трех футболистов – один из них пришел из России. Заря хочет бесплатно арендовать таланта Фламенго – луганчане придумали хитрый план. Шахтер интересуется защитником сборной Эквадора. Рух подписал аргентинца, который забивал Динамо.

Другие топ-новости

Динамо завершило первый сбор эффектным камбэком против Люцерна. Потенциальные новички в огне и забивают красивые голы.

Роман Григорчук потерпел досадное поражение от Игоря Пластуна в Лиге чемпионов, а Юрий Вернидуб устроил разгром.

Олимпик прекратит существование, Минай вернется в УПЛ – об этом сообщают сразу 2 источника.