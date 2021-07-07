Ветеран збірної Італії Джорджо К'єлліні виявився неабияким майстром ігор розуму та став тіньовим героєм післяматчевої серії одинадцятиметрових у півфіналі чемпіонату Європи проти команди Іспанії.

Капітан "Скуадри Адзурри" перетворив формальність із підкиданням монетки у виставу одного актора.

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Перша спроба німецького арбітра Бриха виявилася невдалою – К'єлліні та його опонент забули обрати бік монетки. Проте, Жорді Альба почав активно жестикулювати, що його влаштовує бити пенальті у ворота, за якими розташувалися вболівальники "Фурії Рохи".

Цим він лише розсмішив К'єлліні. Італієць спочатку весело назвав того "брехуном", потім – поштовхав суперника та похапав його за щоки. Натомість коли виграв друге підкидання, то почав обіймати Альбу наче давнього друга та підіймати вгору мініатюрного оборонця.

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