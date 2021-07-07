Як і очікувалося, новим клубом 35-річного Серхіо Рамоса став Парі Сен-Жермен. Додамо, що іспанець виступатиме під 4 номером у Парижі. Інформацію опублікували на офіційному сайті ПСЖ, проте майже одразу видалили.

Рамос відмовив двом англійським клубам заради трансферу в ПСЖ

Нещодавно Рамос покинув мадридський Реал, кольори якого захищав з 2005 року, перебравшись із Севільї. Багаторічний капітан "вершкових" не зумів узгодити новий контракт з Реалом та змушений був шукати інший клуб.

Рамос став третім новачком ПСЖ після Джорджініо Вейналдума і Ашрафа Хакімі. При цьому французи платили лише за трансфер останнього, а іспанець та нідерландець дісталися столичному клубу на правах вільних агентів.

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