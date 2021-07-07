Півзахисник Динамо Мохаммед Кадірі близький до від'їзду з України. Ним цікавится Ам'єн, який виступає у Лізі 2.

Ганський легіонер Динамо Мохаммед Кадірі може покинути київський клуб. За повідомленням AmiensSCUnited, 25-річного гравця хоче бачити у своєму складі французький Ам'єн.

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Кадірі приєднався до "біло-синіх" влітку 2019-го і з того часу зіграв лише 16 поєдинків за основу Динамо (без результативних дій). Першу частину сезону 2020/21 ганець проводив у тульському Арсеналі, після чого повернувся до Києва і не потрапив до заявки на друге коло УПЛ. Його контракт з Динамо чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1,2 млн євро.

До слова, Ам'єн виступає у другому дивізіоні Франції – минулого сезону клуб посів у турнірній таблиці 10-ту сходинку.

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