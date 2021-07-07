Аргентинський півзахисник Олімпіка Фабріціо Альваренга став гравцем Руха, повідомляє офіційний сайт львівської команди.

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Про терміни контракту не повідомляється. Відомо лише, що 25-річний легіонер перейшов у новий клуб у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Альваренга – вихованець аргентинського Велес Сарсфілд. В Україну переїхав у серпні 2020 року, перейшовши в Олімпік. Минулого сезону провів за донецьку команду 15 матчів, в яких забив один гол у ворота Динамо. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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