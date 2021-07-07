Зоря звернула увагу на 20-річного півзахисника Фламенго Юрі де Олівейру, повідомляє Jornal O Dia.

Іванісеня офіційно перейшов у Крилья Совєтов

Луганці вже зробили офіційну пропозицію бразильському клубу щодо їхнього гравця. "Мужики" пропонують орендувати Юрі на рік без фінансової компенсації, але з опцією викупу за суму, яка буде узгоджена сторонами. Самому футболісту було запропоноване підвищення зарплати, у порівнянні з тією сумою, яку він отримує нині у Фламенго. Як наслідок, Юрі взяв час на роздуми.

До слова, де Олівейра – один з ключових талантів академії Фламенго. За молодіжну команду він провів понад 40 поєдинків. Його контракт з бразильцями чинний до кінця 2022 року. Transfermarkt оцінює його у 50 тисяч євро.

10 найдорожчих трансферів за перший місяць міжсезоння – МЮ і Ліверпуль витрусили гаманці в Німеччині