29-річний іспанець переходить в Ейбар на правах оренди, інформує офіційний сайт "біло-синіх". Сторони погодили контракт на сезон 2021/2022.

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"Зброярі" за підсумками минулої кампанії Ла Ліги посіли 20 сходинку та вилетіли у Сегунду. Минулий сезон Фран теж провів у другому дивізіоні Іспанії, виступаючи за Тенеріфе на правах оренди – 37 матчів, 10 голів і 2 результативні передачі.

Нагадаємо, Соль приєднався до Динамо у вересні 2019-го, але гравцем основи так і не став. Його контракт з киянами чинний до кінця 2023 року.

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