"Гірники" продовжують пошук талантів по цілому світу. У поле зору віце-чемпіонів України потрапив оборонець П'єро Інкап'є.

Донецький Шахтар проявляє інтерес до еквадорського захисника П'єро Інкап'є, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер журналіст Ніколо Скіра.

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19-річний футболіст виступає за аргентинський клуб Тальєрес Кордоба, контракт з яким діє до 31 грудня 2025 року. У поточному сезоні чемпіонату Аргентини він провів 13 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює оборонця у 5 млн євро. На цьогорічній Копа Амеріка Інкап'є зіграв 5 матчів за Еквадор.

Нагадаємо, Шахтар вже встиг придбати захисника Сассуоло Марлона, форварда Аякса Лассіну Траоре і хавбека Бенфіки Педрінью.

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