Клуб Владислава Гельзіна припинить існування, стверджують журналіст Олег Барков і телеграм-канал Тайны футбола.

"Питання остаточно не вирішене": УПЛ чекає відповіді Олімпіка щодо участі в еліті

Олімпік вже розпочав видачу документів усьому персоналу та футболістам, які ще були пов'язані з клубом контрактами, запевняє Барков. Місце донеччан в українській еліті вже завтра посяде закарпатський Минай, який за підсумками минулого сезону УПЛ вилетів у Першу лігу.

Зауважимо, Олімпік кампанію 2020/21 завершив на передостанній сходинці і довго стояло питання щодо участі у новому сезоні, адже президента клубу Владислава Гельзіна відсторонили від будь-якої футбольної діяльності на 5 років.

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