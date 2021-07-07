Товариський матч

Динамо – Люцерн – 3:3

Голи: Лєднєв, 55, Антюх, 79, Гармаш, 87 – Соргіч, 9, 62, Угрініч, 16

Динамо: Бойко – Кравченко (Скорко, 46), Сирота, Шабанов (Бражко, 81), Сідклей (Дубінчак, 46) – Андрієвський (Коробенко, 81), Шепелєв (Гармаш, 73), Буяльський (Цитаїшвілі, 83), Родрігес (Кулач, 73), Де Пена (Лєднєв, 46) – Супряга (Антюх, 61)

Динамо першу перемогу під час міжсезоння здобуло силами молоді з дубля, а також Цітаішвілі, Дубінчака та Кулача. Щоправда суперник був далеко з не найважчих – французькі любителі. А ось більш наближені до основи футболісти, які не грали на Євро-2020, цього літа двічі зіграли внічию з командами елітного дивізіону чемпіонату Швейцарії. Нині третя подібна дуель. Цікаво, що це зустріч проти старого знайомого динамівців. Фабіо Челестіні, очолюючи Лугано, не пустив команду тоді ще Михайличенка у плей-офф Ліги Європи 2 роки тому, а зараз тренує Люцерн.

Динамо – Люцерн: онлайн-трансляція матчу

Перший удар за командою Луческу. На 3 хвилині Шепелєв швидко розіграв м'яч на стандарті. Жерсон продовжив у штрафний майданчик, Буяльський скинув п'ятою під удар. Сам же Шепелєв завершував, але дав вище. Активні спроби організованого пресингу від Динамо по 5-6 гравців у чужій третині поля. Моментами гості провалюються, і значна частина виконавців просто залишається відрізаною від оборони. Один з таких моментів Люцерн використав. На 9 хвилині Андрієвський не зміг виграти боротьбу у 2 суперників, швейцарці отримали купу вільного простору. А далі Кравченко не встиг прочитати епізод і дозволив прострілити. Сідклей не завадив комбінації майже перед воротарським, а Сирота посприяв розстрільному ударові.

Вільно розігрують господарі в позиційному наступі. Шепелєв імітує відбір, Кравченко програє верхову дуель, а Шабанов не встигає накрити удар з кількох метрів. Не минуло й 20 хвилин, як рахунок став 2:0. Шепелєв тепер уже класно відбирає у високій позиції і миттєво закидає на Супрягу. Владислав не встиг зорієнтуватися. Жерсон на підбиранні заробив штрафний. Де Пена перекинув і стінку, і ворота. Красива комбінація на 27-й. Шепелєв підібрав і допоміг розігнати на першій стадії. Андрієвський кинув у прорив Жерсона, той створив ідеальну ситуацію для Де Пени – уругваєць думав настільки довго, що дозволив себе заблокувати.

Посипалися моменти від чинних чемпіонів України. Шабанов після подачі кутового пробивав з близької дистанції – вище. Жерсон помінявся флангами з Де Пеною і завершував комбінацію Карлоса та Буяльського. Знову блок і рикошет не на користь гостей. Той же Родрігес після націленої подачі Шепелєва розстрілював голкіпера з вбивчої відстані, і знову снаряд летить над воротами. Де Пена вкотре замикає передачу з меж воротарського – кіпер витягує з ближнього кута. Відзначаємо Шепелєва, який поборовся біля чужих воріт, після чого швидко підтримав контру, та Буяльського з вивіреним пасом.

Вільно розігрує Люцерн триходівку в штрафному Динамо після чергової передачі з флангу Кравченка і Жерсона. Щастить, що провальний останній удар – інакше могли догратися в обороні до розгрому за перші 40 хвилин. Як же легко розривають швейцарці. Через короткий пас спокійно доходять практично до воротарського, а там падіння і спроба випросити пенальті. Чи не перша вдала дія Супряги. Відібрав біля чужого штрафного і пройшов. Ось тільки удар метрів з 25 був не дуже влучним. Лють Луческу, крики якого часто чути біля бокової, можна зрозуміти.

Скорко, Дубінчак і Лєднєв замінили у перерві тріо найбільш провальних – Кравченко, Сідклей і Де Пена ставлять під сумнів свої перспективи. І відразу ж двоє з нових гравців на полі створюють момент. Шепелєв закинув з глибини, Скорко підтримав темп атаки і видав ідеальну передачу в центр штрафного. Лєднєв змарнував 100-відсотковий момент, пробивши повз ціль. І ось вони заміни! Дубінчак знаходить Жерсона, той пробиває з-за меж штрафного, Лєднєв добиває з кількох метрів.

Жерсон пробиває здалеку – воротар на місці. Дубінчак і Скорко подобаються. Особливо останній. Скільки перехоплень, хорошої агресії на фланзі як біля своїх воріт, так і біля чужих. І все ж фактично саме з-під Скорка забили третій. Данило дозволив пробити після переведення з флангу на фланг, Шабанов не завадив добиванню.

Чергові заміни у складі Динамо. Гармаш вийшов на поле та відразу отримав жовту картку. Незабаром кияни відквитали один гол. Антюх, який сподівається підписати контракт з Динамо, після проходу Скорка ефектно пробив з лінії штрафного під поперечину! Чемпіони України не збавили оберти та продовжили тиснути на суперника. Лєднєв раз по раз розряджав свою гармату, але бракувало точності.

На останніх хвилинах Динамо все ж зрівняло рахунок. Гармаш з капітанською пов'язкою забиває рятівний гол! Денис відгукнувся на пас Кулача. Потенційний новачок "біло-синіх" добре проявив себе у підіграванні – за дві хвилини до гола Владислав вивів на перспективну позицію Андрієвського. Кулач і Гармаш організували останній гол у зустрічі. 3:3 – яскрава нічия у контрольному матчі на завершення першого збору.