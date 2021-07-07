Збірна Англії грає проти Данії в рамках 1/2 фіналу Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Англія – Данія на "Футбол 24".

Данія з перших хвилин дала фавориту гідний бій і атакувала навіть гостріше. На 30-й хвилині гості Вемблі відкрили рахунок завдяки шикарному удару зі штрафного від Дамсгора!

Англія – Данія – відео гола Дамсгора:

Англія оперативно відігралася. Кейн відтягнувся в глибину і дав класний пас у розріз на Саку. Вінгер Арсенала прострілив на Стерлінга, але К'яер зрізав м'яч у власні ворота.

Англія – Данія – відео автогола К'яера: