Динамо зустрічалося з Люцерном в рамках підготовки до наступного сезону. Дивіться відео голів і огляд поєдинку Динамо – Люцерн на "Футбол 24".

Кияни діяли досить невпевнено в обороні, що конвертувалось у два пропущені м'ячі вже до 16-ї хвилини. Динамо вдалось відквитати один гол аж по перерві – це Лєднєв першим зіграв на добиванні.

Динамо завершило перший збір ефектним камбеком проти Люцерна – потенційні новачки у вогні

Команда Луческу, здавалось, зможе переломити гру, але пропустила чи не в наступній атаці. Все ж, "біло-сині" проявили свій характер та забили двічі. Спершу Антюх шедевральним ударом в один дотик вразив дальній кут з-за меж штрафного, а потім Гармаш, елегантно розібравшись з суперниками, зрівняв рахунок.

3:3 – Динамо завершує перший збір у Швейцарії результативною нічиєю.