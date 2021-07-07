Ліга чемпіонів, 1-й раунд кваліфікації, перші матчі

Буде/Глімт – Легія – 2:3

Голи: Ботхейм, 45+1, Вітор, 78 – Лукіньяс, 2, Емрелі, 41, 61

Вилучення: Конрадсен, 82 (Б)

Динамо Тбілісі – Нефтчі – 1:2

Голи: Марушіч, 36 – Аласгаров, 23, Махмудов, 56

Слован – Шемрок Роверс – 2:0

Голи: Ратао, 28, 47

Динамо Загреб – Валюр – 3:2

Голи: Адемі, 8, 72, Майєр, 41 (пен) – Сігурдссон, 88, Адольфссон, 90

Нереалізовані пенальті: Адемі, 81 – Сігурдссон, 88

Лудогорець – Шахтар Солігорськ – 1:0

Гол: Олівейра-Соуза, 90+1

Маккабі Хайфа – Кайрат – 1:1

Голи: Ацілі, 45 – Аліп, 76

Мальме – Рига – 1:0

Гол: Чолак, 50

Вилучення: Мурітала, 41 (Р)

Теута – Шериф – 0:4

Голи: Енріке, 15, 45+1, Траоре, 56, Кастанеда, 89

Коннас-Кі – Алашкерт – 2:2

Голи: Керран, 19, Хоран, 79 – Хурцідзе, 21, 45

Ігровий день розпочався з топ-протистояння між Буде/Глімт і Легією. Дві сильні команди видали цікавий матч. Чемпіон Норвегії після проривного сезону втратив трьох лідерів атаки: Юнкера, Цінкернагеля та Хауге, але продовжує демонструвати комбінаційний футбол. Легія на виїзді зіграла другим номером і перемогла. Дублем відзначився новачок Махір Емрелі. Екс-захисник Зорі Джоель Абу-Ханна провів матч у запасі.

А от інший виходець із Зорі – Рафаель Ратао – приніс перемогу Словану над Шемрок Роверс. Бразилець оформив дубль.

Загребське Динамо впоралося з ісландським Валюром. Два голи забив македонський хавбек Адемі, який нещодавно протистояв збірній України на Євро-2020. Був шанс і на хет-трик, але він не реалізував пенальті і дозволив Валюру повернутися в гру.

На цьому етапі зустрілися два українці. Роман Григорчук вивів солігорський Шахтар проти Лудогорця, в стартовому складі якого з'явився Ігор Пластун. Це був перший матч Пластуна за болгар після повернення з Бельгії. Українська дуель завершилася мінімальною перемогою Лудогорця завдяки пізньому голу. Щоправда, Шахтар весь матч відбивався і нічого не створив попереду. Роман Дебелко не вийшов з лави запасних. Варто відзначити, що білоруська команда важко добиралася в Болгарію. Шахтар орендував російський літак і облітав територію України.

Юрій Вернидуб подарував справжню феєрію. Він з молдавським Шерифом розтрощив албанську Теуту. Зібраний з легіонерів склад українського фахівця відвантажив супернику 4 голи і зробив вагому заявку на вихід у наступний раунд.

Мальме обіграв латвійську Ригу, казахський Кайрат розписав нічию з Маккабі Хайфа, а кавказьке дербі між Динамо Тбілісі та Нефтчі виграв чемпіон Азербайджану. Матчі-відповіді відбудуться за тиждень. Нагадаємо, що УЄФА скасував правило виїзного гола.

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