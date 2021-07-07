Форвард Анатолій Нурієв, лівий оборонець Тарас Саків та центрбек Олександр Павловець стали гравцями Колоса, інформує клубна прес-служба.

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Нурієв та Саків перебрались із Миная у статусі вільних агентів, контракти з ними підписані на один сезон. Павловець приєднався до ковалівців на правах оренди із російського Ростова, угода розрахована до наступного літа.

До слова, Анатолій Нурієв та Олександр Павловець можуть похизуватись виступами за головні команди своїх країн – Азербайджан та Білорусь відповідно.

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