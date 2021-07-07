Сторони вже найближчим часом планують завершити перемовини, які стартували тільки два дні тому, та поставлять свої підписи під угодою. Про це повідомляє Gianlucadimarzio.

Динамо отримало пропозицію від Дженоа щодо трансферу Супряги

Очікується, що перехід Владислава Супряги коштуватиме "грифонам" 7-8 млн євро плюс бонуси. Раніше повідомлялось, що Динамо хоче виручити за 21-річного форварда не менш, ніж 9 млн. Ще рік тому нападником цікавилася Болонья, але тоді кияни оцінювали Владислава в 15 мільйонів.

Нагадаємо, у минулому сезоні Супряга провів за Динамо 31 матч у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та 5 асистами. Його контракт з "біло-синіми" розрахований до 31 грудня 2025 року.

Динамо розтрощило французів – курйозне суддівство, крадіжка покера в Кулача, магічна молодь, загроза Миколенку