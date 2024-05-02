У четвер, 2 травня, Тоналі отримав двомісячну дискваліфікацію з випробувальним терміном і штраф у розмірі 20 тисяч фунтів стерлінгів (близько 23 тисяч євро). Про це інформує Gazzetta dello Sport.

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У жовтні минулого року 23-річний півзахисник був дискваліфікований на 9 місяців за порушення італійських правил щодо участі в азартних іграх. Тепер FA висунула йому звинувачення після того, як він зробив ще 50 ставок на футбол з моменту останнього переходу в Ньюкасл минулого літа.

Фактично FA вирішила не продовжувати італійські санкції. Тоналі зможе повернутися на поле наприкінці серпня.

Дискваліфікація Сандро не поширюється на Євро-2024.

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