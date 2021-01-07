Головні новини 6 січня: Зінченко у фіналі Кубка ліги, Ювентус розбив Мілан, Почеттіно провалив дебют в ПСЖ

Україна

Луческу заробляє втричі менше за свого сина – румунський ЗМІ розкрив дохід тренера в Динамо. Тим часом бразилець, яким цікавляться кияни, може стати одноклубником Іньєсти. Також столичний клуб підтвердив припинення співпраці з одним із тренерів.

Ворскла здійснила ще один трансфер – черговий новачок із Європи. Крім того, полтавці попрощалися зі своїм захисником.

Маріуполь оголосив про перехід чергового гравця Шахтаря.

"Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера

Світ

Чергові матчі Кубка Іспанії не обійшлися без сенсацій. Атлетіко зганьбився у матчі зі скромною Корнельєю і вилетів із турніру.

Барселона виграла вогняний матч проти Атлетіка з Більбао. Ліонель Мессі відзначився дублем.

Маурісіо Почеттіно дебютував на посаді головного тренера ПСЖ з нічиєї проти Сент-Етьєна.

Знекровлений коронавірусом Мілан поступився Ювентусу – безпрограшна серія "россонері" обірвалася на 28-му матчі.

У Серії А сталося дві сенсації. Інтер перервав 8-матчеву переможну серію, поступившись Сампдорії. Наполі у більшості програв Сепеції.

Українці за кордоном

Руслан Маліновський ефективно вийшов на заміну в матчі проти Парми. Аталанта здобула чергову перемогу.

Манчестерські гранди визначали долю другого фіналіста Кубка англійської ліги. Зінченко вийшов у старті і допоміг "містянам" здобути перемогу. У фіналі турніру підопічні Пепа Гвардіоли зустрінуться з Тоттенхемом.

Тарас Качараба підписав контракт з празькою Славією. Український захисник озвучив головну мету цього трансферу.

Микола Морозюк зі своїм Різеспором зазнав жорсткого приниження від Бешикташа, за який увесь матч відіграв Домагой Віда.