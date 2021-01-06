Румунський Fanatik розкрив заробітки своїх тренерів. Видання опублікувало топ-5 наставників з Румунії, які отримують найбільші доходи. У списку знайшлось місце членам сім'ї Луческу – Развану та Мірчі.

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Зокрема, варто відзначити, що Луческу-молодший (2 місце у рейтингу), який тренує Аль-Хіляль із Саудівської Аравії, заробляє втричі більше, ніж його батько (5 позиція) – 4 мільйони євро в рік проти 1,2 млн.

Лідирує у топі найбільш високооплачуваних фахівців Румунії Космін Олерой – коуч китайського Цзянсу Сунін. Він отримує 7 мільйонів на рік у євровалюті.

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