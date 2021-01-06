Чемпіонат Італії 2020/21, 16-й тур

Кальярі – Беневенто – 1:2

Голи: Жоао, 20 – Сау, 41, Туя, 44

Вилучення: Нандес, 85 (Кальярі)

Болонья – Удінезе – початок о 16:00

Кротоне – Рома – початок о 16:00

Лаціо – Фіорентина – початок о 16:00

Сампдорія – Інтер – початок о 16:00

Сассуоло – Дженоа – початок о 16:00

Торіно – Верона – початок о 16:00

Наполі – Спеція – початок о 19:00

Ігрову програму дня відкривав поєдинок Кальярі – Беневенто. Господарі вийшли уперед на 20-й хвилині – відзначився Жоао. Підопічні Філіппо Індзагі менше володіли м'ячем, але гостріше діяли в атаці і на 41-й хвилині рахунок зрівняв Сау. Під завісу тайму ще один поклав Туя і команди пішли на перерву за мінімальної переваги гостей.

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У другому таймі ситуація на полі не змінилась – сардинці контролювали м'яч, але ніяк не могли створити гольовий момент, а гравці Беневенто грали від оборони та в основному виходили тільки на контратаках. Під завісу зустрічі господарі ще й залишились у меншості – Нандес отримав жовту за фол, але через суперечку із рефері вона була замінена на червону. Однак, щоб використати чисельну перевагу гостям не вистачило часу. Матч так і закінчився із рахунком 1:2.

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