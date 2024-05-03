Шахтар зацікавився лідером СК Дніпро-1 – все залежить від ймовірного трансферу Судакова
21:28 - Читать на русском
"Гірники" вже підшукали потенційну заміну своїй головній зірці – Георгію Судакову.
Шахтар проявляє інтерес до гравця СК Дніпро-1 Валентина Рубчинського, повідомляє Sport.ua.
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Зазначається, що хавбека розглядають як потенційну заміну Георгію Судакову, якщо влітку його продадуть. Потенційний трансфер може оцінюватися в 5-7 млн євро. Все буде залежати від суми, за яку Шахтар продасть Судакова.
Відзначимо, що Рубчинський провів 31 матч за СК Дніпро-1 у цьому сезоні у всіх турнірах, в яких відзначився голом та 4 асистами.
Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?
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