Шахтар проявляє інтерес до гравця СК Дніпро-1 Валентина Рубчинського, повідомляє Sport.ua.

Тоттенхем провів зустріч з Шаблієм щодо трансферу Судакова, – The Mirror

Зазначається, що хавбека розглядають як потенційну заміну Георгію Судакову, якщо влітку його продадуть. Потенційний трансфер може оцінюватися в 5-7 млн євро. Все буде залежати від суми, за яку Шахтар продасть Судакова.

Відзначимо, що Рубчинський провів 31 матч за СК Дніпро-1 у цьому сезоні у всіх турнірах, в яких відзначився голом та 4 асистами.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?