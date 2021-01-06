Кубок англійської ліги – доволі специфічний турнір. Заснований у 1960 році на противагу єврокубкам він з 1981 року став на сто відсотків комерційним. Називався "Молочним кубком" на ім'я спонсора. Потім підключилися букмекери, згодом – торговці електротоварами, пізніше – газована вода. По черзі дві пивні компанії і банк. Зараз турнір іменують Кубком Карабао – на честь тайської компанії енергетичних напоїв.

Загалом, в ієрархії англійських футбольних турнірів Кубок ліги посідає не найвищу сходинку. Гранди на ранніх стадіях переважно випускають на поле другий склад і не дуже побиваються, коли дочасно вилітають з турніру. Однак, за крок від фіналу у будь-якої команди розгорається апетит і азарт. Тим більше у такому принциповому протистоянні, яким є манчестерське дербі.

Тоттенхем переміг Брентфорд і пробився у фінал Кубка ліги

І Сіті, і Юнайтед – входять у трійку команд, які найчастіше тріумфували у Кубку ліги. У колекції "містян" шість трофеїв, у "червоних дияволів" – на одну перемогу менше. Більше лише у Ліверпуля – вісім.

Підопічні Сульшера, які востаннє тріумфували у Кубку ліги у 2017 році, не проти були сьогодні повторити свій успіх чотирирічної давності. Тим більше, що вони давно не балували уболівальників новими трофеями. Проте, Хосеп Гвардіола не збирався так просто скласти зброю – його команді цілком до снаги виграти цей турнір вчетвере поспіль. В 1/4 фіналу МЮ на виїзді здолав Евертон (2:0), в той час як МС не мав особливих проблем з Арсеналом (4:1). Тож протистояння очікувалось надцікаве, зважаючи на минулорічний виліт команди Сульшера від "містян" у півфіналі за сумою двох матчів.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко, який в останньому матчі чемпіонату Англії проти Челсі вийшов зі старту і провів увесь поєдинок, знову з'явився з перших хвилин на звичній для себе позиції лівого захисника.

Вже на другій хвилині Маркус Рашфорд, скориставшись помилкою Джона Стоунза, прорвався у штрафний майданчик і відкрив рахунок у матчі. Зінченко самовіддано намагався підстрахувати партнера і в падінні спробував завадити сфері, але не вистачило довжини ніг. На щастя для вболівальників Сіті, арбітр зафіксував положення поза грою.

Вже у наступній атаці у відповідь забив Ілкай Гюндоган, але, як і у попередньому епізоді, боковий арбітр встиг підняти прапорець і сигналізувати про офсайд.

"Червоні дияволи" взялись пресингувати суперника і мало не відкрили рахунок. Скотт Мактомінай наблизився до штрафного майданчика суперника, відтягнув на себе Рубена Діаша і елегантно скинув на Бруну Фернандеша, який завдав удару з-за меж воротарського. Зак Стеффен у неймовірному стрибку витягнув сферу з дев'ятки і перевів її на кутовий.

Перша чверть тайму більше нагадувала гойдалки. Здавалося б ще не закінчився епізод зі спробою удару від Маркуса Рашфорда, як вже де Брюйне, розігнавши атаку "містян", б'є зльоту по воротах Діна Хендерсона і влучає у стійку. Згодом бельгієць прострілював справа у штрафний майданчик МЮ – Харрі Магуайр встиг виставити ногу і відвести загрозу.

На 24-й хвилині Зінченко зі свого флангу розкішно запустив Філа Фодена в атаку – півзахисник збірної Англії, вийшовши віч-на-віч з голкіпером, легко переграв останнього. Та, на жаль, знову положення поза грою. Так чи інакше, "червоні дияволи" продовжили пресингувати на половині поля суперника: в одному з епізодів Рашфорду бракувало лічених сантиметрів аби забити – Стеффен буквально зняв з ноги Маркуса сферу.

За 10 хвилин до закінчення першого тайму Стерлінг, отримавши м'яч на правому фланзі, увійшов у штрафний майданчик і... впав, врізавшись у Люка Шоу. Арбітр, на здивування Рахіма, проігнорував цей епізод і не призначив пенальті, сигналізуючи, що варто продовжити гру.

Сіті намагався розхитати оборону Юнайтед, періодично виманюючи суперників, однак підопічні Сульшера діяли як один злагоджений механізм. Гвардіола не знаходив собі місця і періодично хапався за голову, в той час як його візаві спокійно сидів на трибунах, дивлячись в маленький монітор.

На останній хвилині Ріяд Марез двічі міг вирішувати долю першого тайму – спочатку з меж штрафного майданчика його постріл заблокував Магуайр, а за мить дальній удар просвистів повз ворота.

На початку другого тайму Скот Мактомінай сфолив проти Стерлінга і арбітр призначив штрафний. Навіс зі стандарту від Фодена прилетів прямо до Стоунза. Шоу, який опікав захисника Сіті, був не готовий до такого розвитку подій і вчасно не відреагував на момент. Як наслідок, Джон вдотик переправив сферу у правий кут воріт і вивів "містян" вперед.

Манкуніанці кинулись відігруватись і пропустили швидку контратаку, яка мало не закінчилась неприємностями. Гюндогай протягнув м'яч лівим флангом, навісив на Стерлінга і той головою пробивав у кут воріт. Хендерсон у неймовірному стрибку врятував свої ворота. Вже за мить він вдруге врятує команду після кутового від де Брюйне, а згодом – після дальнього удару Мареза.

Згодом Зінченко небезпечно зіграв проти Рашфорда у власному штрафному рятуючи ворота і гравці Юнайтед вимагали пенальті – арбітр був невблаганний.

"Червоні дияволи" з усіх сил намагалися врятувати поєдинок, однак не вистачало точності. Бруну Фернандеш ніяк не міг налаштувати свій приціл – португалець бив вдосталь з різних позицій, але м'яч вперто не хотів йти у ворота.

Під кінець матчу своє слово сказав Фернандінью. Після навісу з кутового від де Брюйне Марсьяль головою скинув на Ван-Біссаку і той відпасував на... екс-"гірника". Бразилець дальнім ударом поцілив у лівий кут воріт і, фактично, зняв питання щодо переможця у матчі. Вже у доданий час Грінвуд розхитав оборону Сіті і зряче віддавав на Марсьяля – Діаш перевів круглого на кутовий.

Перемога вивела підопічних Гвардіоли у фінал Кубка ліги вп'яте поспіль, де вони поборяться з Тоттенхемом, який напередодні вибив у півфіналі Брентфорд.

Український легіонер доволі впевнено почувався на своєму фланзі, традиційно підключався до атак і встигав повертатись у захист. Якби арбітр зарахував гол Фодена – українець записав би до свого доробку розкішну гольову. Загалом, доволі високу точність передач Зінченка (89%) нівелювала начисто програна боротьба за позицію (0 з 3) та повітряні поєдинки, в яких Олександр також поступався суперникам (1 з 5). Наш захисник отримав дещо посередню оцінку за матч – 6,6. Гірше лише у Гюндогана (6,5) та Фодена (6,4). Цікаво, що найкращими серед обох команд стали два партнери Зінченка по захисту – Діаш (8,1) та Стоунз (8,3).

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