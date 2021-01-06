Кубок Іспанії, 1/32 фіналу

Леонеса – Гранада – 1:2

Голи: Ровірола, 3 – Моліна, 19, Мачіс, 116

Мультільвера – Бетіс – 1:3

Голи: Бріньйоль, 5 – Міранда, 35, Емерсон, 37, Хуанмі, 61

Корнелья – Атлетіко – 1:0

Гол: Хіменес, 7

Вилучення: Санчес, 63 (А)

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Гранада пропустила швидкий гол від гравців Леонеси, але ще до перерви гості зуміли вирівняти становище. При певній перевазі Гранади основний час зустрічі завершився унічию. Наприкінці другого екстра-тайму форвард гостей Мачіс вирвав перемогу для своєї команди.

Гравці Мультільвери шокували іменитішого суперника вже на 5-й хвилині, але ще до перерви Міранда та Емерсон вивели Бетіс вперед. У другому таймі гості закріпили переконливу перемогу третім голом.

Шокуючим результатом завершився двобій Корнелья – Атлетіко. Господарі примудрились організувати швидкий гол і не стали на цьому зупинятись, а продовжували атакувати володіння мадридців. Після перерви підопічні Сімеоне залишись у меншості, команду підвів Рікард Санчес. У підсумку представник третього дивізіону Іспанії Корнелья вибив з турніру чинного лідера Ла Ліги, який не зумів навіть організувати жодного удару у ствір воріт суперника.

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