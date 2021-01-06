20-річний нападник, інтерес до якого приписують Динамо, має шанси перебратись у Японію. Зокрема, у його послугах зацікавлений Віссел Кобе, де грає Андреас Іньєста.

Динамо не поспішає робити пропозицію Лінкольну – бразилець заради киян відхилив інший варіант з Європи

За інформацією Extra Globo, японці вже зробили офіційну пропозицію щодо оренди Лінкольна з можливістю подальшого викупу гравця за 4 мільйони євро. Відповіді клуб ще не отримав. До слова, претендентами на форварда ще називали кіпрський Пафос та португальську Санта-Клару.

Зауважимо, контракт Лінкольна з Фламенго розрахований до кінця 2023 року. Transfermarkt оцінює бразильця в 5,40 млн євро.

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