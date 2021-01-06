Мариуполь подписал игрока Шахтера
16:33 - Читати українською
Защитник Данило Сагуткин стал полноценным игроком Мариуполя в зимнее трансферное окно.
Азовский клуб подписал контракт с защитником до лета 2023, сообщает официальный сайт Мариуполя.
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Отметим, что Сагуткин выступал за азовцев на правах аренды, которая завершилась 31 декабря 2020.
В текущем сезоне Даниил провел 5 матчей в составе азовцев, записав в свой актив 1 гол. Защитник является воспитанником Шахтера, в свое время успел поиграть за Арсенал-Киев, Енисей и Мариуполь.
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