Защитник Данило Сагуткин стал полноценным игроком Мариуполя в зимнее трансферное окно.

Азовский клуб подписал контракт с защитником до лета 2023, сообщает официальный сайт Мариуполя.

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Отметим, что Сагуткин выступал за азовцев на правах аренды, которая завершилась 31 декабря 2020.

В текущем сезоне Даниил провел 5 матчей в составе азовцев, записав в свой актив 1 гол. Защитник является воспитанником Шахтера, в свое время успел поиграть за Арсенал-Киев, Енисей и Мариуполь.

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