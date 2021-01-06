Бешикташ не залишив каменя на камені від Різеспора у матчі 17-го туру чемпіонату Туреччини. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Туреччини 2020/21, 17-й тур

Бешикташ – Різеспор – 6:0

Голи: Ларін, 19, 31, 79, 83, Ез'якуп, 56, Хасіч, 89

Бешикташ розпочав погром вже на 19 хвилині, коли Ларін замкнув передачу Ез'якупа. До перерви канадець оформив дубль, елегантно перекинувши воротаря (Віда перехватом розпочав контратаку).

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На початку другої половини Ез'якуп ударом з лінії штрафного довів рахунок до розгромного. Ларін продовжив свою феєрію, оформивши покер після помилок захисту Різеспора. Крапку ж поставив Хасіч розкішним ударом від поперечки.

Відзначимо, що Домагой Віда став одним із найкращих гравців зустрічі, набравши 8,0 із максимальних 10 та поступившись лише Ларіну. Хорват тричі заблокував удари, зробив стільки ж перехоплень та виносів (один – з лінії воріт).

Трохи гірше виступив Микола Морозюк, який, тим не менш, став найкращим у складі своєї команди із оцінкою 7,4 (найближчий переслідувач набрав 6,8). Українець зробив три ключові передачі, 3 точних навіси, а загальна точність передач становить 70%.

Завдяки цій перемозі Бешикташ набрав 34 очки та закріпився на першому місці, Різеспор із 20 пунктами залишився дванадцятим.

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