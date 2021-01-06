18-річний хавбек став повноцінним гравцем полтавців, повідомляє офіційний сайт клубу. З Коджові підписана півторарічна трудова угода.

Ворсклі пророкують підписання захисника Порту – він вже став вільним агентом

Зауважимо, півзахисник ще з жовтня перебував у розташуванні Ворскли, де тренувався з дублем та інколи з головною командою. "Біло-зелені" протягом цього часу узгоджували окремі деталі контракту з півзахисником, який має два громадянства – іспанське та англійське.

Зауважимо, що це вже третій офіційний зимовий новачок Ворскли – раніше підписали Цітаішвілі та Тілля.

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