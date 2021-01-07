Ліга 1, 18-й тур

Сент-Етьєн – ПСЖ – 1:1

Голи: Амума, 19 – Кін, 22

Лілль – Анже – 1:2

Голи: Їлмаз, 42 – Тома, 5, 10

Ліон – Ланс – 3:2

Голи: Депай, 39, 52 (пен.), Фортес, 46 (аг.) – Сотока, 56, Дукуре, 89

Марсель – Монпельє – 3:1

Голи: Радоніч, 41, Пайє, 80, Жермен, 84 – Молле, 53

Реймс – Діжон – 0:0

Ліга 1: Монако вирвав перемогу у Лор'яна, Страсбур знищив Нім

Для Маурісіо Почеттіно зустріч з Сент-Етьєном була дебютною на чолі ПСЖ, і, схоже, спрацювала приказка "перший млинець нанівець". На швидкий гол Сент-Етьєна вже за три хвилини влучним ударом відповів Кін і здавалось, що парижани візьмуть гру під свій контроль. Проте у другому таймі гострішими виглядали саме господарі. Фінальний свисток зафіксував нічию, яка підняла ПСЖ на другу сходинку, відставання від Ліона становить три очки.

Ліон у двобої з Лансом зумів втримати першу сходинку турнірної таблиці. Особлива заслуга у цьому Мемфіса Депая, який відзначився дублем.

Анже шокував Лілль вже на старті поєдинку двома швидкими голами. До перерви господарі зуміли оговтатись і відквитати один м'яч. У другому таймі "доги" повністю заволоділи ініціативою, але змінити рахунок їм не вдалось. Поразка опустила Лілль на третю сходинку, а Анже підкрадається до лідерів, зайнявши 7-ме місце.

В інших поєдинках Марсель впевнено переміг Монпельє, а Реймс та Діжон розписали безгольову нічию.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ