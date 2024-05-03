Нападник Валенсії та збірної України Роман Яремчук досі не знає, за яку команду буде грати у наступному сезоні.

Українець виступає за "кажанів" на правах оренди з Брюгге. Наставник Валенсії не хоче тягнути до кінця трансферного вікна, щоб розв'язувати проблему з нападником, оскільки хоче, щоб до передсезонної підготовки команда була укомплектована.

Травма Яремчука: в Іспанії повідомили, коли форвард Валенсії повернеться на поле

Як повідомляє Relevo, Брюгге не погодиться на ще одну оренду й хоче продати Романа Яремчука. Для "кажанів" трансфер українця доволі складний файл через його високу зарплатню. Форвард все ще сподівається, що клуби зможуть дійти згоди щодо його продажу.

У Валенсії налаштовані песимістично стосовно трансферу, але оточення Яремчука заявляє, що Роман зробить все можливе, щоб залишитися в Іспанії. Він вірить, що відновив свій рівень і не може бути щасливішим, ніж у складі "кажанів". Найближчим часом клуби зустрінуться, щоб остаточно ухвалити рішення щодо українця. Як зазначає Radio Taronja, Рома піде з Валенсії на 99%.

Нагадаємо, у поточному сезоні Яремчук зіграв за кажанів у 25 матчах у всіх турнірах. В активі українця чотири голи.

Жирона в Лізі чемпіонів: п’ять сенсаційних клубів Ла Ліги, які шокували Європу раніше за Довбика і Циганкова