Маліновський проти борця за виживання, який виграв лише 1 з останіх 10 двобоїв у поточному сезоні Серії А. У своїх попередніх дуелях з пармезанцями хавбек збірної України виходив лише на заміну, але встиг забити переломний гол на виїзді. Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Парма на "Футбол 24", стартував о 16:00. Команда українця із 7-матчевою безпрограшною серією у всіх турнірах продовжувала боротьбу за потрапляння в топ-4, що дає право грати в ЛЧ. "Хрестоносці" ж опинилися за 1 бал від зони вильоту та не знали смаку перемог 6 турів поспіль.

Аталанта – Парма: онлайн-трансляція матчу

Матч не міг розпочатися 8 хвилин через проблеми з одягом і технікою головного судді зі звучним прізвищем Саккі. Ілічіч розігнав першу гостру атаку, зайшов у штрафний, де його заблокували. Екс-форвард Інтера Карамо травмувався вже на старті зустрічі. Швидка заміна на 14 хвилині. Дошкульні больові відчуття в коліні заважали також Ілічічу. Гра, як почалася сумбурно, так і триває без воріт і швидкостей. І тут Аталанта вибухнула на рівному місці. Ілічіч з центра поля вирізав геніальний пас на хід Мурієлю – ідеальний прийом і розстріл з кількох метрів. Пессіна, який витіснив Маліновського з основи, вийшов з тіні на 30 хвилині. Відмінний прохід і пас змарнував Ілічіч.

Досвідчений захисник пармезанців Гальйоло теж травмувався і покинув поле ще посеред 1 тайму. Пессіна та Ілічіч організували кілька перспективних атак, які завершились не дуже гострими ударами. Аталанта не дуже наполягає, Парма ж лише відбивається. Цілий 0 ударів за перші 45 хвилин демонструє план на гру від Ліверані: грати максимально обережно, не розкриваючись. Пессіна загубив перспективний момент для контратаки, а потім змушений був фолити на жовту. Дуже схоже, що час випускати Маліновського чи Сапату. Хоча тут вся команда Гасперіні в економ-режимі. Не вистачає свіжості, динаміки та інтенсивності, що й не дивно: грають з 2 дня на 3, а у складі лише 2 зміни.

І все-таки Сапата замість Мурієля у перерві. Заміна Гаспа працює моментально. Пессіна зачепився за м'яч, в оточенні двох захисників проштовхнув на Госенса, той далі на Сапату. Дуван дещо відпустив снаряд, але встиг прошити Сепе. Маліновський вийшов на 58 і розігнав третю гольову атаку ривком та пасом на Сапату. Дуван транзитом через коліно суперника на Госенса, який знову показав, що є одним з найкращих голеадорів серед захисників. Маліновський вирішив непогано пробити здалеку, хоча Де Рон вимагав покотити йому на хід у штрафний. Перепросив Руслан.