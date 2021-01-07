Главные новости 6 января: Зинченко в финале Кубка лиги, Ювентус разбил Милан, Почеттино провалил дебют в ПСЖ

Украина

Луческу зарабатывает втрое меньше своего сына – румынский СМИ раскрыл доход тренера в Динамо. Между тем бразилец, которым интересуются киевляне, может стать одноклубником Иньесты. Также столичный клуб подтвердил прекращение сотрудничества с одним из тренеров.

Ворскла осуществила еще один трансфер – очередной новичок из Европы. Кроме того, полтавчане ппопрощались со своим защитником.

Мариуполь объявил о переходе очередного игрока Шахтера.

"Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера

Мир

Очередные матчи Кубка Испании не обошлись без сенсаций. Атлетико опозорился в матче со скромной Корнельей и вылетел из турнира.

Барселона выиграла огненный матч против Атлетика из Бильбао. Лионель Месси отметился дублем.

Маурисио Почеттино дебютировал на посту главного тренера ПСЖ с ничьей против Сент-Этьена.

Обескровленный коронавирусом Милан уступил Ювентусу – беспроигрышная серия "россонери" оборвалась на 28-м матче.

В Серии А произошло две сенсации. Интер прервал 8-матчевую победную серию, уступив Сампдории. Наполи в большинстве проиграл Сепеции.

Украинцы за рубежом

Руслан Малиновский эффективно вышел на замену в матче против Пармы. Аталанта одержала очередную победу.

Манчестерские гранды определяли судьбу второго финалиста Кубка английской лиги. Зинченко вышел в старте и помог "горожанам" одержать победу. В финале турнира подопечные Пепа Гвардиолы встретятся с Тоттенхэмом.

Тарас Качараба подписал контракт с пражской Славией. Украинский защитник озвучил главную цель этого трансфера.

Николай Морозюк со своим Ризеспором потерпел жесткое унижение от Бешикташа, за который весь матч отыграл Домагой Вида.