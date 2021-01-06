Микита Татарков більше не є гравцем полтавців, йдеться в офіційному Twitter клубу. Угода, що була розрахована до кінця сезону, достроково розірвана.

Ворскла офіційно оголосила про підписання таланта з Європи

26-річний оборонець перебрався у Ворсклу лише на початку поточного сезону, але мав обмаль ігрового часу – загалом 105 хвилин у 3 матчах та нуль результативних дій. Раніше Татарков виступав за Металург Запоріжжя, Чорноморець, Шахтар Солігорськ та Львів.

До слова, Ворскла у зимове міжсезоння оголосила вже про підписання трьох новачків – Цітаішвілі, Тілля та Коджові.

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